Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Росгвардия опасается вооруженного восстания в Москве и предпринимает меры

Антон Мельников
28 января, 2021 14:50
2 мин
Антон Мельников
28 января, 2021 14:50
2 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

В столице в ближайшие выходные закроют все оружейные магазины. Закрытие состоится на фоне протестной акции сторонников Алексея Навального, которая назначена на 31 января.

Ряд московских магазинов получили уведомления от представителей Росгвардии о том, что в выходные они должны закрыться. Информацию о требовании силовиков подтвердила компания Air-gun.

Такие же распоряжения поступили московскому оружейному магазину «Кольчуга». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Примечательно, что требование Росгвардии появилось на фоне акции сторонников Алексея Навального. Она намечена на 12:00 по московскому времени на Лубянской площади в столице. Анонсированное мероприятие властями не согласовано.

Дополнение. Согласно заявлению Росгвардии, ведомство отрицает то, что оно направляло в магазины рекомендации о закрытии магазинов из-за несогласованной акции в выходные, передаёт Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не решился отвечать на вопрос о протестах 23 января и переложил его на других.

Поделиться
ТЕГИ
Москва
Алексей Навальный
Росгвардия
протесты
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!