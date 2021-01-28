Росгвардия опасается вооруженного восстания в Москве и предпринимает меры

Общество

В столице в ближайшие выходные закроют все оружейные магазины. Закрытие состоится на фоне протестной акции сторонников Алексея Навального, которая назначена на 31 января.

Ряд московских магазинов получили уведомления от представителей Росгвардии о том, что в выходные они должны закрыться. Информацию о требовании силовиков подтвердила компания Air-gun.

Такие же распоряжения поступили московскому оружейному магазину «Кольчуга». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Примечательно, что требование Росгвардии появилось на фоне акции сторонников Алексея Навального. Она намечена на 12:00 по московскому времени на Лубянской площади в столице. Анонсированное мероприятие властями не согласовано.

Дополнение. Согласно заявлению Росгвардии, ведомство отрицает то, что оно направляло в магазины рекомендации о закрытии магазинов из-за несогласованной акции в выходные, передаёт Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не решился отвечать на вопрос о протестах 23 января и переложил его на других.