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Дмитрий Песков не решился отвечать на вопрос и переложил его на других
28 января, 2021 13:31
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Youtube / Новости на Первом Канале
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о причинах недовольства людей, которые вышли на несогласованные митинги 23 января. Вместо этого, он предпочёл переадресовать вопрос социологам.
Вопрос о причинах недовольства россиян задал один из журналистов на встрече с Песковым.
Пресс-секретарь президента заявил, что «это очень объемный вопрос» предложил ответить на него другим специалистам.
«Это, скорее, хлеб социологов, чтобы это обсуждать, поэтому давайте не будем у социологов этот хлеб забирать», - цитирует ответ пресс-секретаря президента «Интерфакс».
Ранее Песков усомнился в качестве расследования про «отравителей» из ФСБ.
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