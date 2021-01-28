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Дмитрий Песков не решился отвечать на вопрос и переложил его на других

Антон Мельников
28 января, 2021 13:31
1 мин
Антон Мельников
28 января, 2021 13:31
1 мин
Youtube / Новости на Первом Канале
Youtube / Новости на Первом Канале

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о причинах недовольства людей, которые вышли на несогласованные митинги 23 января. Вместо этого, он предпочёл переадресовать вопрос социологам.

Вопрос о причинах недовольства россиян задал один из журналистов на встрече с Песковым.

Пресс-секретарь президента заявил, что «это очень объемный вопрос» предложил ответить на него другим специалистам.

«Это, скорее, хлеб социологов, чтобы это обсуждать, поэтому давайте не будем у социологов этот хлеб забирать», - цитирует ответ пресс-секретаря президента «Интерфакс».

Ранее Песков усомнился в качестве расследования про «отравителей» из ФСБ.

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Дмитрий Песков
политика
протесты
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