Дмитрий Песков не решился отвечать на вопрос и переложил его на других

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о причинах недовольства людей, которые вышли на несогласованные митинги 23 января. Вместо этого, он предпочёл переадресовать вопрос социологам.

Вопрос о причинах недовольства россиян задал один из журналистов на встрече с Песковым.

Пресс-секретарь президента заявил, что «это очень объемный вопрос» предложил ответить на него другим специалистам.

«Это, скорее, хлеб социологов, чтобы это обсуждать, поэтому давайте не будем у социологов этот хлеб забирать», - цитирует ответ пресс-секретаря президента «Интерфакс».

Ранее Песков усомнился в качестве расследования про «отравителей» из ФСБ.