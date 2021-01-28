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Не читал, но осуждаю: Песков недоволен расследованием про «отравителей» из ФСБ

Антон Мельников
28 января, 2021 12:56
1 мин
Антон Мельников
28 января, 2021 12:56
1 мин
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Кремль еще не ознакомился с расследованием Bellingcat и The Insider о том, что сотрудники ФСБ могут быть замешаны в серии убийств политиков и активистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К сожалению, нет, не ознакомился. Чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними», - заявил Песков.

Он отметил, что зачастую «качество» подобных расследований «не является основанием для такого знакомства, просто не хочется тратить время», передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, ранее Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, согласно которому спецгруппа из сотрудников ФСБ может иметь отношение к устранению как минимум трёх российских общественных деятелей. Те же сотрудники фигурировали в деле об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Подробнее читайте в нашем материале.

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ТЕГИ
Дмитрий Песков
ФСБ
расследование
1 мин
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