Политика

Кремль еще не ознакомился с расследованием Bellingcat и The Insider о том, что сотрудники ФСБ могут быть замешаны в серии убийств политиков и активистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К сожалению, нет, не ознакомился. Чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними», - заявил Песков.

Он отметил, что зачастую «качество» подобных расследований «не является основанием для такого знакомства, просто не хочется тратить время», передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, ранее Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, согласно которому спецгруппа из сотрудников ФСБ может иметь отношение к устранению как минимум трёх российских общественных деятелей. Те же сотрудники фигурировали в деле об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Подробнее читайте в нашем материале.