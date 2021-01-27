«Отравители» Алексея Навального из ФСБ оказались причастны к убийствам неугодных

Общество

Русскоязычные интернет-издания Bellingcat и The Insider опубликовали новый материал-расследование. В нём они указывают на связь группы сотрудников НИИ-2 ФСБ России с тремя убийствами. Это те же сотрудники ФСБ, которые могут иметь отношение к отравлению «Новичком» оппозиционера Алексея Навального.

Расследователи пишут, что сотрудники ФСБ могут иметь отношение к убийству главы движения «Новая Россия» Никиты Исаева, журналиста и правозащитника Тимура Куашева и активиста Руслана Магомедрагимова.

Согласно данным Bellingcat и The Insider, в июле 2014 года правозащитник Тимур Куашаев покинул свой дом в сопровождении двух мужчин, с которыми знаком не был. День спустя труп Куашаева нашли в лесу на окраине Нальчика. На его теле были множественные ссадины и синяки, на теле найден след от укола. Официально было объявлено, что он умер от сердечной недостаточности. Расследователи обращают внимание на то, что незадолго до смерти правозащитника, в город сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев. Именно его Алексей Навальный назвал одним из своих отравителей и с ним, якобы, разговаривал по телефону и выведал подробности покушения. Bellingcat и The Insider отмечают, что в Нальчик также приехал другой фигурант отравления Навального - Иван Осипов.

В 2019 году лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев умер при неясных обстоятельствах в поезде. Его спутница сообщила, что он вышел в туалет во время поездки, после чего почувствовал резкое ухудшение здоровья. К моменту приезда поезда на ближайшую ЖД-станцию, Исаев уже умер. Отмечается, что тело умершего было кремировано еще до того, как была озвучена официальная причина смерти.

«В бригаде, работавшей по Исаеву, были два отравителя, которые известны по покушению на Навального — Алексей Александров и Иван Осипов (оба с медицинским образованием)», — сообщается в материале расследователей.

В 2015 году активист движения «Единство» Руслан Магомедрагимов был обнаружен мёртвым в пригороде Махачкалы. Согласно официальному заявлению, Магомедрагимов умер от удушья. При этом, на теле следов насилия обнаружено не было, а родственники сообщали, что на шее погибшего были видны две точки от укола шприцем. Расследователи отмечают, что незадолго до смерти активиста в Махачкалу и Владикавказ также сотрудники ФСБ Константин Кудрявцев и Иван Осипов, передаёт Znak.com.