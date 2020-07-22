По состоянию на 22 июля 10:30
Заболевших789 190
За последние сутки5 862
Выздоровело572 053
Умерло12 745
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Росгвардия купит 47 иностранных аппаратов ИВЛ. Они дороже отечественных в два раза

Анастасия Красильникова
22 июля, 2020 23:53
1 мин
Фото
Фото: eurosmed.ru

Росгвардия приняла решение о закупке 47 иностранных аппаратов искусственной вентиляции легких. Согласно информации на портале госзакупок, ведомство запросило цены на аппараты производства США, Швейцарии и Германии.

Росгвардия интересуется американским ИВЛ Carescape R860, швейцарским аппартом , которые производятся в США, аппараты ИВЛ Hamilton G5 и ИВЛ немецкого производятеля Dräger. Стоимость этих аппартов варьируется от 2,5 миллионов рублей до 4,5 миллионов рублей за штуку.

Отметим, что сейчас аппараты ИВЛ российского производства в среднем стоят в два раза дешевле. Например, печально известный «Авента М» продается за 1,36 млн рублей за штуку.

Однако репутация у российского аппарата ИВЛ неоднозначная: в мае Росздравнадзор приостановил производство «Авента М»после ряда возгораний аппаратов в медучерждениях для COVID-пациентов. Проведя проверку, ведомство вернуло производителю «Авента-М» право производить аппараты ИВЛ и использовать их.

темы
Росгвардия
ИВЛ
госзакупки
здравоохранение
1 мин