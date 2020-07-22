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Росздравнадзор несмотря на смерти допустил к эксплуатации аппараты ИВЛ «Авента-М»

Лилия Караева
22 июля, 2020 14:08
1 мин
Аппарат ИВЛ
Минобороны РФ

С 22 июля АО «Уральский приборостроительный завод» возобновил поставки новых аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М». Обращение устройств приостановили 12 мая после пожаров в больницах Санкт-Петербурга и Москвы, в которых погибли семь человек.

О выдаче обновленного регистрационного удостоверения на аппараты ИВЛ сообщили в пресс-службе АО «Концерн радиоэлектронные технологии». Там также отметили, что перепроверяют ранее поставленные в медучреждения изделия, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось о проблемах с выпущенными с 1 апреля аппаратами. Их использовали в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге. 9 и 12 мая в учреждениях произошли пожары, были погибшие. Росздравнадзор организовал проверку.

Экспертиза качества и безопасности аппаратов не выявила прямой связи с происшествиями. Вместе с тем указывалось, что при изготовлении устройств были нарушены производственные процессы.

темы
ИВЛ
Росздравнадзор
«Авента-М»
1 мин