Росавиация разрешила российским авиакомпаниям летать в закрытые из-за COVID-19 страны

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В период пандемии коронавирусной инфекции российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты за границу по 169 международным маршрутам. Воспользоваться данной возможностью можно будет после того, как авиасообщение с конкретной страной возобновится.

Регулярные полеты разрешены в 24 страны. 9 из них открыты для полетов: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Великобритания, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Турция, Танзания. Еще в 15 стран полеты пока не разрешены, но допуски уже имеются: Азербайджан, Армения, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Китай, Мальта, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркмения, Чехия, Узбекистан.

«Федеральное агентство воздушного транспорта отмечает, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», – говорится в приказе Росавиации.

Также агентство выдало 34 допуска на совершение международных регулярных грузовых перевозок и 21 разрешение для выполнения чартерных полетов.

Ранее сообщалось, что Афины ожидаютот Москвы ответа на предложение о возобновлении авиасообщений между странами.