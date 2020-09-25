Слово за Россией: Греция предложила возобновить авиасообщение

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Афины ожидают от Москвы ответа на предложение о возобновлении авиасообщения между двумя странами.

Как ожидается, в случае положительного решения количество рейсов в неделю будет ограничено. «С этой целью между властями гражданской авиации Греции и России ведутся переговоры»,— сообщило посольство Греции.

Предполагается, что полеты возобновятся 1 октября. Российские власти рассматривают вариант запуска по одному рейсу в неделю по маршруту Москва - Афины, сообщают «Известия».