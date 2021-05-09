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Происшествия

9 мая в атмосферу Земли войдет неуправляемый объект

Артем Денисов
9 мая, 2021 00:32
1 мин
Артем Денисов
9 мая, 2021 00:32
1 мин
Roscosmos/via Globallookpress.com
Roscosmos/via Globallookpress.com

Ступень китайской ракеты-носителя «Великий поход-5» («Чанчжэн-5») скорее всего упадет в океан к востоку от Новой Зеландии.

Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Часть конструкций сгорит в плотных слоях атмосферы, однако отдельные элементы могут достигнуть поверхности Земли. Объект может войти в плотные слои атмосферы после 02:30 по московскому времени 9 мая, сообщает РБК.

29 апреля ракета вывела на околоземную орбиту базовый модуль будущей китайской модульной космической станции.

В Китае заверили, что обломки сгорят, но в США прогнозируют другое - одна из ступеней ракеты войдет в атмосферу над Туркменией.

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