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Происшествия
9 мая в атмосферу Земли войдет неуправляемый объект
9 мая, 2021 00:32
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Roscosmos/via Globallookpress.com
Ступень китайской ракеты-носителя «Великий поход-5» («Чанчжэн-5») скорее всего упадет в океан к востоку от Новой Зеландии.
Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Часть конструкций сгорит в плотных слоях атмосферы, однако отдельные элементы могут достигнуть поверхности Земли. Объект может войти в плотные слои атмосферы после 02:30 по московскому времени 9 мая, сообщает РБК.
29 апреля ракета вывела на околоземную орбиту базовый модуль будущей китайской модульной космической станции.
В Китае заверили, что обломки сгорят, но в США прогнозируют другое - одна из ступеней ракеты войдет в атмосферу над Туркменией.
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