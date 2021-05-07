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Китайская ракета вышла из строя и бесконтрольно падает на Землю. Россия точно вне опасности?

Лилия Караева
7 мая, 2021 15:52
1 мин
Лилия Караева
7 мая, 2021 15:52
1 мин
Ракета «Чанчжэн-5»
Фото: Virtual Telescope

Астрономы сделали первую фотографию китайской ракеты «Чанчжэн-5», потерявшей контроль после запуска. В Китае заверили, что ее обломки сгорят, но в США прогнозируют другое - одна из ступеней ракеты войдет в атмосферу над Туркменией.

Ракету запечатлели на высоте примерно 700 километров. На фото она выглядит как маленький огонек.

Неуправляемый объект движется со скоростью 6,4 километра в секунду. «Чанчжэн-5» весит 18 тонн, длина ракеты - 30 метров, ширина - около пяти.

Ожидается, что она упадет на Землю 9 мая, пишет Amur.life. Точное место падения неизвестно.

В «Роскосмосе» тоже следят за развитием ситуации. В госкорпорации уверены - рисков для России нет.

«Чанчжэн-5» запустили 29 апреля. Ракета доставила на орбиту базовый модуль будущей космической станции, а потом вышла из-под контроля.

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ТЕГИ
Китай
Ракета
Чанчжэн-5
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