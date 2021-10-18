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Родственник Кадырова оказался среди тех, которые нечестно проходили испытания на краповый берет
18 октября, 2021 15:59
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Viktor Chernov/Russian Look/Globallookpress
Среди участников испытаний на краповый берет оказался Абдул-Керим Кадыров - двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова. Его сняли с соревнований за резонансные нарушения - родственник Кадырова вместе с другими чеченскими военнослужащими нечестно проходил испытания.
Его сняли с испытаний еще на марше. Краповый берет Абдул-Керим не получил. О решении экстренного заседания совета «Краповых Беретов» сообщил Telegram-канал WarGonzo.
Напомним, во время одного из этапов кандидатов из Чечни подвозили члены чеченской делегации, в то время как русские коллеги сами преодолевали марш-бросок. Возник конфликт.
В Росгвардии опровергли случившееся. Официальная версия разошлась с видео и рассказами очевидцев.
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