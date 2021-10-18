В Росгвардии опровергли скандал с краповыми беретами и чеченцами. Но есть видео и рассказы очевидцев
Состязание на право ношения краповых беретов в учебном центре Росгвардии в Ставропольском крае закончилось дракой. Есть видео и рассказы очевидцев, подтверждающие это. Официальная версия другая: каких-либо драк не происходило.
Свидетели обнародовали кадры, которые говорят, что конфликт имел место быть. Он произошел в учебном центре «Тамбукан», где за краповый берет соревновались с 11 по 15 октября.
Предварительно, поведение чеченцев спровоцировало конфликт - кандидатов из Чечни в ходе марш-броска подвозили на автомобилях. Их сняли с конкурса, но в итоге участники получили краповые береты. Возник конфликт, разнимать пришлось начальнику Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорю Семиляку. В знак протеста после обмана кандидатов из Чечни спецназовцы «Витязя» сняли береты.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин всё опроверг. Он сказал, что это были лишь эмоции, а бойцы не снимают береты перед врагом и уж тем более, если недовольны судейством. Комментарий привел ТАСС.
Краповый берет - предмет гордости военнослужащего. Его может заслужить не каждый. Кандидатам предлагаются изнурительные состязания - большинство соискателей отсеиваются. Все испытания проходят 5-8%.