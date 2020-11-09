Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Роботы-стоматологи будут ставить выращенные на 3D-принтере зубы

Дмитрий Байков
9 ноября, 2020 08:04
2 мин
1
фото: Pixabay

Совсем скоро стоматологи смогут вырастить новый зуб взамен выпавшему, а ставить пломбу будет робот.

Уже сейчас разработана умная зубная щетка, которая через Bluetooth подключается к смартфону. Во время чистки зубов она составляет 3D-карту полости рта и дает подсказки, как правильно пользоваться устройством.

Также ученые работают и над регенерацией зубов. Китайские специалисты создали искусственную зубную эмаль, которую можно наносить на лишенный натуральной эмали участок зуба.

При этом ведутся работы и над возможностью выращивать зубы при помощи стволовых клеток.

Недавно в одной из китайских клиник робот-стоматолог успешно провел стоматологическую операцию. Самостоятельно он установил пациенту два искусственных зуба. Важно, что оба имплантата были напечатаны на 3D-принтере, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что британские учёные выявили связь между загрязнённым воздухом больших городов и психическими расстройствами жителей.

темы
общество
технологии
ученые
стоматология
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!