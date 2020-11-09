Роботы-стоматологи будут ставить выращенные на 3D-принтере зубы
Совсем скоро стоматологи смогут вырастить новый зуб взамен выпавшему, а ставить пломбу будет робот.
Уже сейчас разработана умная зубная щетка, которая через Bluetooth подключается к смартфону. Во время чистки зубов она составляет 3D-карту полости рта и дает подсказки, как правильно пользоваться устройством.
Также ученые работают и над регенерацией зубов. Китайские специалисты создали искусственную зубную эмаль, которую можно наносить на лишенный натуральной эмали участок зуба.
При этом ведутся работы и над возможностью выращивать зубы при помощи стволовых клеток.
Недавно в одной из китайских клиник робот-стоматолог успешно провел стоматологическую операцию. Самостоятельно он установил пациенту два искусственных зуба. Важно, что оба имплантата были напечатаны на 3D-принтере, пишет «Naked Science».
Ранее сообщалось, что британские учёные выявили связь между загрязнённым воздухом больших городов и психическими расстройствами жителей.