Рыбий жир может быть эффективен против коронавируса

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В Норвегии намерены испытать эффективность приема рыбьего жира для профилактики коронавируса.

С этой целью планируется привлечь около 70 тысяч добровольцев. Это может стать самым масштабным исследованием в истории страны. Как считают исследователи, люди, принимавшие рыбий жир систематически, реже заражались COVID-19.

Ученые хотят выяснить, может ли прием рыбьего жира иметь профилактический эффект в случае с коронавирусом, а также будет ли его прием способствовать более легкому течению болезни.

Добровольцы будут принимать рыбий жир и плацебо в течение всей зимы, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения коронавируса, выяснили британские ученые.

Медики исследовали статистику заражения и смертности от COVID-19 и установили связь между тяжестью течения коронавируса и широтой. Как оказалось, там, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще выявляют случаи тяжелого течения болезни.