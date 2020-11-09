Названа очередная причина тяжелого течения коронавируса

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Дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения коронавируса, выяснили британские ученые.

Медики исследовали статистику заражения и смертности от COVID-19 и установили связь между тяжестью течения коронавируса и широтой. Как оказалось, там, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще выявляют случаи тяжелого течения болезни.

Эксперты подчеркнули важность витамина D для иммунитета, так как он может защитить организм от проникновения COVID-19, сообщает Lenta.ru

Как сообщалось, тест на коронавирус в ряде случаев может показать ложноотрицательный результат. Треть тестов на коронавирус дают ошибки. При этом дело не в качестве самих тестов, а в процедуре взятия материалов.