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РФ может закрыть авиасообщение c еще одной страной с критической ситуацией по COVID-19

Лилия Караева
27 апреля, 2021 10:29
2 мин
Лилия Караева
27 апреля, 2021 10:29
2 мин
Индия, Амбер-форт
Pixabay

Россия на этой неделе может ограничить авиасообщение с Индией. В стране критическая ситуация с коронавирусом - тела сжигают на улицах, так как крематории перегружены.

О возможном прекращении авиасообщения с Индией рассказал источник в туристической отрасли. По его словам, рейсы в Россию заполнены индусами. Индия, в свою очередь, не пускает российских туристов.

«На этой неделе пройдет заседание оперштаба, и я думаю, что Россия ограничит авиасообщение с этой страной», - сказал собеседник «Известиям».

Индия находится на первом месте по росту заболеваемости коронавирусом. 26 апреля там зафиксировали 350 тысяч новых случаев болезни за сутки. Общее число заболевших - 16,9 миллионов.

В больницах не хватает мест. Жителям страны рекомендуют носить маски даже дома. 1 мая в страну должны поступить первые дозы вакцины «Спутник V».

До этого Россия закрыла авиасообщение с Турцией до 1 июня.

Ранее Бразилия отказалась от «Спутника V» и объяснила почему.

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Индия
Россия
Авиасообщение
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