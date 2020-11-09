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Решено принудительно отправлять в больницу больных с COVID-19 из общежитий

Артем Денисов
9 ноября, 2020 00:01
1 мин
коронавирус
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения России обновило правила лечения пациентов с COVID-19 на дому.

Так, в больницу обязаны направлять больных из общежитий, а также если они живут с пожилыми родственниками.

«Устанавливается обязательная госпитализация лиц, которые имеют положительный тест на коронавирус, в случае, если у данных пациентов нет возможности лечиться в отдельной комнате. Либо у них есть совместно с ними проживающие пожилые родственники», — сообщил юрист Тимур Матвеев.

Если пациент не согласен ложиться в больницу, вопрос об этом выносит суд. Матвеев сравнил эту практику с принудительным лечением больных с психиатрическими диагнозами, если они опасны для себя и для окружающих, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, тест на коронавирус в ряде случаев может показать ложноотрицательный результат. Треть тестов на коронавирус дают ошибки. При этом дело не в качестве самих тестов, а в процедуре взятия материалов.

темы
эпидемия
госпитализация
коронавирус
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