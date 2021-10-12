Новости – Люди
Люди
Ректора «Шанинки» подозревают в хищении 21 млн рублей
12 октября, 2021 16:10
1 мин
1 мин
YouTube
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев стал подозреваемым в деле бывшей замминистра просвещения РФ Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве на 50 миллионов рублей.
Напомним, силовики задержали Зуева сегодня, 12 октября. Его подозревают в хищении свыше 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). К слову, этот фонд возглавляла Ракова.
В скором времени суд изберет ему меру пресечения, передает РИА Новости.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости