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Рекордное за последние годы количество осадков выпало в Москве

Артем Денисов
9 мая, 2021 02:07
1 мин
Артем Денисов
9 мая, 2021 02:07
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

32 миллиметра осадков выпало в Москве за последние 12 часов.

Это 63% месячной нормы и является рекордным показателем для этого дня с 1948 года. Как заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, превышен прежний максимум 2017 года, когда выпало 27,6 миллиметра, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, управление МЧС по Москве объявило в мегаполисе экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды.

Ранее по теме:  Из-за надвигающейся на Москву 9 мая угрозы объявлено экстренное предупреждение
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