Рекордное за последние годы количество осадков выпало в Москве

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32 миллиметра осадков выпало в Москве за последние 12 часов.

Это 63% месячной нормы и является рекордным показателем для этого дня с 1948 года. Как заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, превышен прежний максимум 2017 года, когда выпало 27,6 миллиметра, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, управление МЧС по Москве объявило в мегаполисе экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды.