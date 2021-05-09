Из-за надвигающейся на Москву 9 мая угрозы объявлено экстренное предупреждение

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Управление МЧС по Москве объявило в мегаполисе экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды.

В ближайшие часы местами ожидается очень сильный дождь. Водителям рекомендовано снижать скорость на дорогах и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, а пешеходам, которые идут по краю проезжей части, ведомство предписало надевать одежду со светоотражающими элементами.

Спасатели напоминают, что родители не должны оставлять на этот период детей без присмотра, сообщает РБК.

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует 9 мая пасмурную погоду с низкой облачностью 400-600 метров - это почти «сплошняком».