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Общество
Рекорд за рекордом: в России более 15 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
16 октября, 2020 10:57
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фото: Pixabay
За минувшие сутки в России зафиксировали 15 150 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Наибольшее число заразившихся выявлено в Москве (5049), Санкт-Петербурге (647) и Московской области (448).
За сутки зарегистрировано 232 летальных исхода, вылечились 8485 пациентов.
Общее число заболевших в России за всё время пандемии достигло 1 369 313, скончались от коронавируса 23 723 человека. Выздоровели 1 056 582 пациента, сообщает телеграм-канал «RT».
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал возможные сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса.
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