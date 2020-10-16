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Рекорд за рекордом: в России более 15 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

Дмитрий Байков
16 октября, 2020 10:57
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фото: Pixabay

За минувшие сутки в России зафиксировали 15 150 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Наибольшее число заразившихся выявлено в Москве (5049), Санкт-Петербурге (647) и Московской области (448).

За сутки зарегистрировано 232 летальных исхода, вылечились 8485 пациентов.

Общее число заболевших в России за всё время пандемии достигло 1 369 313, скончались от коронавируса 23 723 человека. Выздоровели 1 056 582 пациента, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал возможные сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса.

темы
Россия
общество
коронавирус
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