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Рейс Москва - Благовещенск назван самым дорогим в минувшем октябре

Артем Денисов
9 ноября, 2020 03:17
1 мин
самолет
Фото: Денис Постольский

В России назвали стоимость самых дорогих авиабилетов в октябре.

Самым дорогим стал полет из Москвы в Благовещенск - 122 тысячи рублей, говорится в исследовании сервиса «Туту.ру». Речь идет о рейсе в одну сторону. Второе место занимает полет из Москвы в Астрахань - 98,2 тысячи рублей. Замыкает тройку самых дорогих авиабилетов в октябре — рейс Москва - Абакан - 90,7 тысячи рублей.

Далее следуют перелеты из Магадана в Москву и из Москвы в Сочи — 90,4 тысячи рублей и 85,6 тысячи рублей соответственно, сообщает RT.

Как сообщалось, собираясь в отпуск, российские чаще всего забывают брать в поездку солнцезащитные очки и лекарства.

Их забывают взять в поездку 24% опрошенных. Без лекарств уезжают на отдых 23% туристов. Далее в списке не взятых с собой вещей следуют зубные щетки и паста — 18%.

темы
авиация
авиабилеты
авиаперевозки
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