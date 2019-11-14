Самым забываемым предметом в отпуске стали очки

Собираясь в отпуск, российские чаще всего забывают брать в поездку солнцезащитные очки и лекарства.

По данным опроса, который провел сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru., солнцезащитные очки забывают взять в поездку 24% опрошенных. Без лекарств уезжают на отдых 23% туристов. Далее в списке не взятых с собой вещей следуют зубные щетки и паста — 18% , пишут «Известия».

Самое неприятное, что умудрялись забыть в поездку, это деньги и паспорт. Без средств к существованию будет трудно купить забытые очки, лекарства и зубную пасту. Без паспорта можно вообще никуда не уехать.

Ранее сообщалось, что российские туристы выбирают путешествия по России вместо Европы по нескольким причинам. Главное, что останавливает россиян, - финансовый вопрос.

Главное опасение для россиян по поводу поездок в Европу – стоимость билетов на самолет. По России билеты туда-обратно обходятся примерно в 11,5 тыс. рублей, в шенгенские страны – 18,5 тыс.

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