Перечислены страхи россиян относительно отдыха в Европе

Российские туристы выбирают путешествия по России вместо Европы по нескольким причинам. Главное, что останавливает россиян, - финансовый вопрос.

Специалисты онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales проанализировали, какой процент перелетов приходится на Россию и Европу и что останавливает россиян от поездок в Евросоюз. Оказалось, что 67% бронирований составляют внутренние перелеты и только 11% - в другие страны.

Главное опасение для россиян по поводу поездок в Европу – стоимость билетов на самолет. По России билеты туда-обратно обходятся примерно в 11,5 тыс. рублей, в шенгенские страны – 18,5 тыс.

Другой фактор – стоимость оформления визы и ее короткий срок действия. Россияне также жаловались на сбор многочисленных документов для визы. Кроме того, большинству россиян приходится ездить в мегаполисы для подачи документов на визу, так как визовых центров в их городах нет. Путешественников пугают высокие цены на отдых и скопление туристов в европейских столицах, пишет Lenta.ru.

Ранее Евросоюз смягчил условия получения долгосрочной шенгенской визы. Ее будут выдавать, если путешественник получил и законно использовал три визы за предыдущие два года.