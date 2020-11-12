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Регионы смогут вводить новые ограничения. Но должны сохранить экономику
12 ноября, 2020 10:11
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Pixabay
Кабинет министров РФ допустил введение дополнительных карантинных мер в регионах. При этом, согласно распоряжению кабинета, губернаторы должны избежать негативных последствий для экономики. Распоряжение опубликовано на официальном сайте Кабмина.
Согласно тексту документа, главы регионов должны обеспечить анализ текущей ситуации по коронавирусу и на его основе, при необходимости, вводить новые ограничения, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
О результатах введения дополнительных мер губернаторы будут отчитываться Роспотребнадзору.
Ранее стало известно, что у губернаторов регионов осталось всего 4 дня ля подготовки новых коронавирусных решений.
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