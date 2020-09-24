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Минтруд разработал новую методику расчета прожиточного минимума и МРОТа. Предыдущие правила действовали с 1997 года и порядком устарели.

Ведомство предлагает с 2021 года определять прожиточный минимум как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Раньше его рассчитывали как статистическую стоимость корзины потребления.

МРОТ предложено установить на уровне 42% медианной зарплаты по стране. Правительство одобрило проект Минтруда, который готовился не менее полугода.

Бюджету он обойдется в 128,5 млрд рублей в 2021 году и 439 млрд рублей в 2025-м.

Как пишет «Коммерсантъ», новая методика - самое значимое изменение в системе господдержки. Глава НИИ труда Дмитрий Платыгин указал, что новая система поможет быстрее поднимать зарплаты низкооплачиваемых сотрудников.

«В свое время, в 1990-е, потребительская корзина позиционировалась как временная, кризисная мера. Полагали, что мы через короткое время сможем отказаться от этого подхода и перейти к определению бедности через медианные доходы граждан. Но мы прожили с этой временной мерой почти четверть века», - сказал эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин назвал зарплаты ниже МРОТ недопустимыми.