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Общество
Реальная продуктовая инфляция в России оказалась далеко не обещанные 4%
6 ноября, 2020 13:36
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Piqsels.com
Продуктовая инфляция в России вовсе не 4%, как докладывает Центробанк. Экономисты называют другую цифру.
По данным финансового аналитика Виталия Калугина, повышение общего уровня цен «приближается к 9%». В следующем году он прогнозирует инфляцию в пределах 8-9%.
«Если, условно, пакет молока стоил 50 рублей, то он будет стоить 55», — сказал Калугин агентству URA.RU.
Он считает, что такой уровень инфляции в первую очередь отразится на пенсионерах. Именно эта категория населения в основном тратится на продукты. Как следствие, повышение пенсий на 6,3% в 2021 году съест инфляция.
Ранее Пенсионный фонд ответил на слухи о приостановке выплаты пенсий через полгода.
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