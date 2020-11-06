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Реальная продуктовая инфляция в России оказалась далеко не обещанные 4%

Лилия Караева
6 ноября, 2020 13:36
1 мин
Инфляция
Piqsels.com

Продуктовая инфляция в России вовсе не 4%, как докладывает Центробанк. Экономисты называют другую цифру.

По данным финансового аналитика Виталия Калугина, повышение общего уровня цен «приближается к 9%». В следующем году он прогнозирует инфляцию в пределах 8-9%.

«Если, условно, пакет молока стоил 50 рублей, то он будет стоить 55», — сказал Калугин агентству URA.RU.

Он считает, что такой уровень инфляции в первую очередь отразится на пенсионерах. Именно эта категория населения в основном тратится на продукты. Как следствие, повышение пенсий на 6,3% в 2021 году съест инфляция.

Ранее Пенсионный фонд ответил на слухи о приостановке выплаты пенсий через полгода.

темы
Россия
экономика
инфляция
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