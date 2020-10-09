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Расследование двойного убийства девушек привело к задержанию полицейского в Бурятии

Кирилл Савушкин
9 октября, 2020 15:08
2 мин
Photo
Flickr

В Бурятии под арестом оказался еще один действующий полицейский. Его подозревают в подделке материалов дела.

Расследование произошедшего 17 лет назад двойного убийства девушек неоднократно сталкивалось со сложностями. Так, первые подозреваемые появились лишь в прошлом году. Как выяснилось, причиной стало противодействие некоторых сотрудников полиции.

Как сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на свои источники, в 2017-2018 годах из уголовного дела исчезли три тома. После возобновления расследования в 2019 году, замначальника отдела угрозыска попытался подделать пропавшие документы. Следствие позже обнаружило подлог и задержало сотрудника МВД.

Ранее под арест был отправлен экс-начальник милиции посёлка Селенгинский в Бурятии Евгений Инкин, против которого спустя 17 лет после двойного убийства решилась дать показания свидетельница произошедшего. В СК ходатайствовали об аресте, чтобы избежать давления на свидетеля.

Двойное убийство девушек взбудоражило регион в 2002 году. Однако долгое время дело оставалось нерасркытым ввиду отсутствия подозреваемых.

темы
убийство
полиция
Бурятия
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