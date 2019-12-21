В Бурятии двое полицейских зарубили девушек топором

В Бурятии арестованы бывший и действующий полицейские, которые обвиняются в убийстве двух девушек, совершенном 17 лет назад. Еще ряд сотрудников полиции проверяются на причастность к преступлению.

Тела девушек 17 и 18 лет были найдены в четырех километрах от автодороги Иркутск-Чита в местности «Клюквенная падь» 26 августа 2002 года. У погибших были зафиксированы повреждения костей черепа и травмы головы. Преступление долгое время оставалось нераскрытым.

Недавно в отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии было образовано следственное отделение, специализирующиеся на раскрытии преступлений прошлых лет. Его сотрудники вышли на след злоумышленников.

По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали в местность «Клюквенная падь», где стали употреблять спиртное.

«Во время застолья между пьяными милиционерами и девушками произошла ссора, в ходе которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими», — сообщили в региональном СУ СКР.

Оба силовика работали в милиции Кабанского района Бурятии. Один из них вышел на пенсию и трудится на местном предприятии в службе безопасности, а второй до сих пор работает в полиции.

Мужчины арестованы, им предъявлено обвинение по пунктам «а», «ж», «к», части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление»), пишет Znak..

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