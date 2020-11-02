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Рассказавший о слежке спецслужб США за гражданами Сноуден попросил российский паспорт

Лилия Караева
2 ноября, 2020 09:51
2 мин
Эдвард Сноуден
Wikimedia

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден подаст заявление на получение российского гражданства. В США его обвиняют в шпионаже - ему грозит 30 лет тюрьмы после обнародования данных о слежке за американскими гражданами и прослушке телефонов мировых лидеров в 2013 году.

Сноудер написал в Twitter, что в эпоху пандемии и закрытых границ подает на «двойное гражданство США и России».

«После стольких лет разлуки с нашими родителями, моя жена и я не имеем никакого желания быть разлученными с нашим сыном», — объяснил он.

Сноуден отметил, что он с супругой Линдси Миллс будет воспитывать ребенка в соответствии «со всеми ценностями Америки,... включая свободу высказывать свое мнение». Он написал, что с нетерпением ждет дня, когда сможет вернуться в США.

Полторы недели назад Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В конце декабря он впервые должен стать отцом - его ребенок по месту рождения получит российское гражданство.

темы
США
Россия
Эдвард Сноуден
гражданство
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