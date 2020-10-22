Живите сколько хотите: Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

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Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена, который представляет его интересы.

Кучерена сообщил, что процедура затянулась из-за пандемии коронавируса, но теперь положительный ответ о бессрочном виде на жительство в РФ получен. По словам адвоката, о российском гражданстве Сноуден пока не думает, сообщает телеграм-канал «RT».

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб. Одним из главных откровений стала новость о прослушке переговоров зарубежных лидеров. Из-за преследований властей в Вашингтоне ему пришлось получить убежище в России.