Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Живите сколько хотите: Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Дмитрий Байков
22 октября, 2020 15:03
1 мин
1
фото: Flickr

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена, который представляет его интересы.

Кучерена сообщил, что процедура затянулась из-за пандемии коронавируса, но теперь положительный ответ о бессрочном виде на жительство в РФ получен. По словам адвоката, о российском гражданстве Сноуден пока не думает, сообщает телеграм-канал «RT».

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб. Одним из главных откровений стала новость о прослушке переговоров зарубежных лидеров. Из-за преследований властей в Вашингтоне ему пришлось получить убежище в России.

темы
Россия
политика
адвокат
Эдвард Сноуден
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!