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Сообщивший о переводе школ в РФ на удаленку замминистра просвещения стал всё отрицать

Лилия Караева
5 октября, 2020 14:33
2 мин
Ребенок
Piqsels.com

После написания заметки о переводе школ в трех регионах России на дистанционное обучение замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что министерство не принимало такого решения. Днем ранее он заявлял, что переход московских школ на удаленку - это точно подтвержденная информация.

«К нам поступают данные, мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе. Таких решений пока нет», - сказал он ТАСС.

В самом ведомстве заверили, что распространенная в СМИ информация о переходе школ в трех регионах России на удаленку не соответствует действительности. В Минпросвещения рассказали о приостановке работы 0,3% школ в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Ранее Басюк сообщил о переводе школ в Москве, Сахалинской и Ульяновской областях на дистанционное обучение. Дату перевода должны были сообщить сами регионы.

темы
Россия
Минпросвещения
дистанционное обучение
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