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Минпросвещения переводит школы в трех регионах России на дистанционное обучение

Лилия Караева
5 октября, 2020 12:18
1 мин
Школа
Piqsels.com

Школы в Москве, а также в Сахалинской и Ульяновской областях переведут на дистанционное обучение. О соответствующем решении объявило Минпросвещения.

Как пишет Telegram-канал Baza, оно связано с ростом случаев заболевания коронавирусом.

О переводе учеников в трех регионах на удаленное обучение сообщил замминистра просвещения Виктор Басюк. Конкретную дату перевода должны сообщить власти регионов.

До решения о дистанционном обучении мэр Москвы Сергей Собянин утвердил двухнедельные каникулы - с 5 по 18 октября.

Ранее уже говорилось, что в Москве рассматривают вариант перевода школ на дистанционное обучение. Это связывали с началом второй волны коронавируса.

темы
Москва
коронавирус
школа
Минпросвещения
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