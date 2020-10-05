Минпросвещения переводит школы в трех регионах России на дистанционное обучение

Piqsels.com

Школы в Москве, а также в Сахалинской и Ульяновской областях переведут на дистанционное обучение. О соответствующем решении объявило Минпросвещения.

Как пишет Telegram-канал Baza, оно связано с ростом случаев заболевания коронавирусом.

О переводе учеников в трех регионах на удаленное обучение сообщил замминистра просвещения Виктор Басюк. Конкретную дату перевода должны сообщить власти регионов.

До решения о дистанционном обучении мэр Москвы Сергей Собянин утвердил двухнедельные каникулы - с 5 по 18 октября.

Ранее уже говорилось, что в Москве рассматривают вариант перевода школ на дистанционное обучение. Это связывали с началом второй волны коронавируса.