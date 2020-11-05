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Рассчитаны сроки очередного землетрясения и цунами на востребованных курортах Турции

Лилия Караева
5 ноября, 2020 14:17
1 мин
Цунами
Piqsels.com

Ученые рассчитали примерные сроки очередного землетрясения и цунами на востребованных у туристов курортах Турции. Заняться расчетами их заставило недавнее природное явление, жертвами которого стали 116 человек.

Руководитель исследовательского института землетрясений Кандилли турецкого университета Богазичи Халук Озенер заявил, что вероятность мощных волн высотой более 1 метра в Средиземном море в ближайшие 30 лет близка к 100%.

Цунами станет следствием землетрясений магнитудой более 6 баллов.

Ученый предупредил жителей побережья о необходимости задуматься об эвакуации до предупреждений о природном явлении, пишет Lenta.ru. Озенер напомнил, что в данной ситуации важно следить за системой своевременного оповещения населения.

Напомним, 30 октября в Турции произошло землетрясение манитудой 6,6 баллов. Были разрушены десятки домов. Подземные толчки дошли до Греции.

темы
Турция
ученые
землетрясение
сроки
цунами
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