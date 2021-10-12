Распухшие ноги и проблемы с речью: голодовка Михаила Саакашвили перешла в тяжелую фазу
Бека Басилая - адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - рассказал об ухудшении его здоровья в тюремной камере на фоне голодовки. Политику трудно передвигаться из-за отека ног, начались проблемы с речью.
Басилая забил тревогу: голодовка Саакашвили переходит в тяжелую фазу. Он увидел два последствия отказа от еды: у Саакашвили проблемы с передвижением из-за распухших ног, ему сложно говорить.
«Когда он разговаривает и его моторика, и его движения ясно и очевидно говорят о том, что негативные последствия голодания очевидны», - сказал защитник. Его слова приводит РИА Новости.
Адвокат заявил, что Саакашвили «силен», но здоровье продолжит и далее ухудшаться из-за голодовки.
Напомним, политика задержали 1 октября по прибытии из Украины. Его заочно судили по двум делам и назначили наказание в виде 3 и 6 лет лишения свободы.
Ранее говорилось, что за 8 лет тюрьмы Саакашвили похудел на 12 килограммов. В письме из тюрьмы экс-президент называл себя «личным узником Путина». Он поддержал принципиальную позицию главы Украины Владимира Зеленского по защите страны.