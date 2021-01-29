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Раскрыто предназначение «дворца» Владимира Путина в Геленджике

Антон Мельников
29 января, 2021 20:00
1 мин
Антон Мельников
29 января, 2021 20:00
1 мин
Navalny.com
Navalny.com

Представитель компании-застройщика рассказал о назначении здания в Геленджике, которое стало известно после публикации расследования оппозиционера Алексея Навального. В материале постройка называется «дворцом» президента РФ Владимира Путина.

По словам представителя, здание строится как апарт-отель или гостиница, передаёт Lenta.ru.

Ранее один из строителей дворца согласился провести экскурсию в поместье.

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Владимир Путин
Алексей Навальный
расследование
дворец Путина
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