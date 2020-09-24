Раскрыты зарплаты 13 главных пропагандистов на российских телеканалах

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Стали известны зарплаты 13 главных ведущих общественно-политических шоу на российских телеканалах - Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Владимира Соловьева и других. Их доходы выразили в размере средней пенсии по стране - 14 тыс. рублей.

Сведения о зарплатах получены от источника, имеющего доступ к базам Федеральной налоговой службы. На 13-м месте расположился ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин - его годовой доход составляет 4,3 млн рублей. Он получает примерно как 25 пенсионеров.

На 12-й строчке - ведущий «Вести недели» на канале «Россия» Дмитрий Киселев. Он получает как 27 пенсионеров - 4,6 млн рублей.

Больше него - 6 млн 508 тыс. (как 38 пенсионеров) имеет ведущая программы «Действующие лица» Наиля Аскер-Заде.

Доход Андрея Доброва - ведущего передачи «Добров в эфире» на РЕН-ТВ - составляет 6 млн 973 тыс. рублей в год. На 9-м месте расположился ведущий программы «Своя правда» на НТВ Роман Бабаян с доходом 12,2 млн рублей. 7 и 8 места заняли Ольга Скабеева (12,6 млн рублей) и ее муж, напарник по ток-шоу «60 минут» Евгений Попов (12,9 млн рублей).

Примерно на их уровне зарабатывает Петр Толстой (17,5 млн). Самый активный пропагандист Владимир Соловьев получает 52,6 млн рублей, это 310 средних пенсий.

2 и 3 места достались главному редактору канала RT Маргарите Симоньян и ее супругу, ведущему НТВ Тиграну Кеосаяну. По данным The Insider, официальная зарплата Симоньян составляет 20,4 миллиона рублей, в АНО «ТВ-Новости» (юрлицо RT) — 16 миллионов. В целом их доход оценен в 156 млн рублей.

Самым высокооплачиваемым назван Артем Шейнин, известный по шоу «Время покажет» на Первом канале. Его доходы равны 100 млн рублей, как у 587 пенсионеров вместе взятых.

Ранее Владимир Соловьев обиделся на песню музыканта Бориса Гребенщикова о пропагандистах.