Песня-издёвка Гребенщикова про пропагандиста задела Соловьева

Владимир Соловьев раскритиковал песню музыканта Бориса Гребенщикова о пропагандистах «Вечерний М». Он заявил, что музыкант деградировал до «куплетиста».

В песне Гребенщикова поется о «вечернем мудозвоне», который работает там, «где светло и туда все глядят». «Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос. Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак, и когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг», - говорится в тексте.

Телеведущий Соловьев нашел в песне влияние украинских националистов, а самого музыканта обвинил в деградации от поэта до «куплетиста», пишет Lenta.ru.

Песня появилась на YouTube 28 сентября. Пользователи пытались понять, о чем песня, и сошлись во мнении, что она представляет собирательный образ российского пропагандиста.