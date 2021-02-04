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Общество
Раскрыты причины устойчивости людей к коронавирусу
4 февраля, 2021 23:27
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pixabay.com
Названы причины, по которым некоторые люди не заболевают COVID-19.
Некоторые могут не заболевать, так как уже переболели другим коронавирусом, либо недавно перенесли вирусную инфекцию. Еще одна причина - местный иммунитет, сообщил кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский. При этом часть людей не восприимчива к заболеваниям, например, к ВИЧ.
По его словам, какой из механизмов работает, является предметом научной дискуссии, сообщает РИА «Новости».
В Минздрав России в скором времени передадут результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего COVID-19.
После этого будет получено разрешение на клинические испытания на больных коронавирусом, имеющих также ряд сопутствующих недугов.
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