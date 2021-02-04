Раскрыты причины устойчивости людей к коронавирусу

Общество

Названы причины, по которым некоторые люди не заболевают COVID-19.

Некоторые могут не заболевать, так как уже переболели другим коронавирусом, либо недавно перенесли вирусную инфекцию. Еще одна причина - местный иммунитет, сообщил кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский. При этом часть людей не восприимчива к заболеваниям, например, к ВИЧ.

По его словам, какой из механизмов работает, является предметом научной дискуссии, сообщает РИА «Новости».

В Минздрав России в скором времени передадут результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего COVID-19.

После этого будет получено разрешение на клинические испытания на больных коронавирусом, имеющих также ряд сопутствующих недугов.