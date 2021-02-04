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Нейтрализующее коронавирус антитело испытают российские медики

Артем Денисов
4 февраля, 2021 03:26
1 мин
Артем Денисов
4 февраля, 2021 03:26
1 мин
лаборатория
pixabay.com

В Минздрав России в скором времени передадут результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего COVID-19.

После этого будет получено разрешение на клинические испытания на больных коронавирусом, имеющих также ряд сопутствующих недугов. Терапевтическое нейтрализующее антитело российские эксперты предложили совместно с китайскими коллегами. Оно полностью нейтрализует способность вируса проникнуть внутрь клетки.

Антитело HFB30132A разработано с использованием технологии клонирования и расшифровки генома единичных В-лифоцитов, взятых из крови пациентов, перенесших COVID-19, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, британские и китайские ученые подтвердили перспективность для лечения коронавируса существующего препарата тапсигаргина.

Согласно исследованиям, он действует в сотни раз эффективнее других антивирусных средств.

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Минздрав
эпидемия
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