Нейтрализующее коронавирус антитело испытают российские медики

Общество

В Минздрав России в скором времени передадут результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего COVID-19.

После этого будет получено разрешение на клинические испытания на больных коронавирусом, имеющих также ряд сопутствующих недугов. Терапевтическое нейтрализующее антитело российские эксперты предложили совместно с китайскими коллегами. Оно полностью нейтрализует способность вируса проникнуть внутрь клетки.

Антитело HFB30132A разработано с использованием технологии клонирования и расшифровки генома единичных В-лифоцитов, взятых из крови пациентов, перенесших COVID-19, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, британские и китайские ученые подтвердили перспективность для лечения коронавируса существующего препарата тапсигаргина.

Согласно исследованиям, он действует в сотни раз эффективнее других антивирусных средств.