Новости – Люди
Люди
Раскрыта особенность повторной вакцинации от коронавируса
9 июля, 2021 06:07
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Повторная вакцинация от COVID-19 зависит от того, как человек перенес первую иммунизацию.
Как сообщил заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов, у врачей есть средства, чтобы нивелировать неприятные последствия, если они имели место быть. Так, если на препарат были необычные реакции, то его могут поменять.
По словам доктора, инфекция постоянно мутирует, из-за чего специалисты пока не могут знать, насколько хорошо защищены от новых разновидностей коронавируса люди, уже имеющие антитела, сообщает «РЕН ТВ».
Во время секса человек затрачивает множество энергии, как и при других повышенных нагрузках. В связи с этим тем, кто недавно вакцинировался от коронавируса стоит воздержаться от этого занятия.
Ранее по теме: Секс, коронавирус и вакцинация: замминистра здравоохранения сделал предостережение вакцинирующимся
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку