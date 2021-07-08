Секс, коронавирус и вакцинация: замминистра здравоохранения сделал предостережение вакцинирующимся
Во время секса человек затрачивает множество энергии, как и при других повышенных нагрузках. В связи с этим тем, кто недавно вакцинировался от коронавируса стоит воздержаться от этого занятия. Об этом сообщил заместитель главы Минздрава по Саратовской области Денис Грайфер.
В ходе брифинга для журналистов министра спросили, можно ли прививающимся от вируса заниматься сексом, если занятия спортом на это время противопоказаны.
«Я думаю, и это в принципе всем известно, то, что секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», — приводит ответ чиновника РИА «Новости».
Сколько именно нужно воздерживаться от секса после прививки, замминистра не уточнил.
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