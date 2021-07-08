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Названы самые распространенные среди россиян штаммы COVID-19
8 июля, 2021 23:10
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Youtube / Благовещенский городской суд
Порядка 66% из всех заразившихся коронавирусом в июне-июле россиян были инфицированы штаммом «дельта». Об этом рассказала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Она пояснила, что остальные пациенты были преимущественно заражены штаммом «альфа», а также «классическим» штаммом.
Глава Роспотребнадзора добавила, что среди заразившихся россиян также выявляется британский штамм и другие варианты, которые «не классифицируются так четко», но выделяются в популяции, передаёт «Интерфакс».
Ранее стало известно, грозит ли России полный локдаун и ужесточение мер.
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