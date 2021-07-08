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России грозит ужесточение короанвирусных ограничений и полный локдаун? Отвечает Роспотребнадзор
8 июля, 2021 22:50
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Youtube / TASS
В настоящее время нет необходимости ужесточать ограничительные меры по коронавирусу или вводить полный локдаун из-за роста числа заболевших. Об этом заявила главный санитарный врач Анна Попова.
Она пояснила, что «каких-то угроз и рисков», из-за которых нужно ужесточать ограничительные меры, на сегодняшний день нет. Она подчеркнула, необходимость в таких мероприятиях отсутствует и не появится, если россияне пройдут вакцинацию от вируса.
«И ее (необходимости ужесточать ограничения – прим.) не будет абсолютно точно, если мы привьемся», — сообщила глава Роспотребнадзора.
Попова добавила, что опыт властей показал, что ограничительные меры в сочетании с интенсивной вакцинацией «работают», сообщает «Интерфакс».
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