Раскрыт способ отстранения антипрививочников от работы
С 15 августа ряд работодателей в Москве будут обязаны отстранять работников без сохранения зарплаты, если они не хотят ставить прививку от коронавируса и не подтверждают медицинские противопоказания документами.
Им разрешат вернуться на рабочее место после прохождения вакцинации или после окончания эпидемии COVID-19. По данным Роструда, такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе России.
В ведомстве также указывают на нарушения положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», из которого следует, что отказ от профилактической вакцинации может послужить причиной отказа при приеме на работу или для ее отстранения, если выполнение работы сопряжено с высоким риском заболевания инфекциями, пишут «Известия».
Как ранее писала «Русская планета», по всей России разнарядки по достижению определённой доли вакцинированных в коллективах начали получать промышленные предприятия.
Одновременно с этим региональные власти и ряд организаций, связанных с государством, запустили программы с «плюшками» для тех, кто прошёл вакцинацию. Новопривившимся сулят денежные премии, баллы, сертификаты и призы — вплоть до машин и квартир.