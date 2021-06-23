Раскрыт способ купить дешевую путевку в Турцию
В России вырос спрос на дешевые путевки в Турцию на ближайшие даты.
Так как туры начали активно покупать, цены на путешествия стали стремительно увеличиваться. Как говорят представители туристической отрасли, клиентов привлекают прежде всего недорогие объекты размещения. Когда эти туры будут распроданы, останутся более дорогие варианты.
При этом отдохнуть в отелях разного ценового диапазона можно, если не выбирать тур на ближайшие даты. Однако по мере увеличения заявок на поездки в Турцию их стоимость все же увеличится.
В настоящее время отдых в трехзвездочном отеле на двоих на семь дней обойдется в 37 тысяч рублей. Отдых в пятизвездочном отеле будет стоить 55 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».
Ранее Росавиация перечислила города, из которых разрешены полеты в Турцию. Выполнять рейсы авиакомпании начали с 22 июня из 32 российских городовю