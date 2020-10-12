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«Раскаиваюсь»: историк-расчленитель Соколов признался в убийстве аспирантки

Марьям Ибрагимова
12 октября, 2020 14:49
2 мин
Фото: объединенная пресс-служба судов СПб
Фото: объединенная пресс-служба судов СПб

Ставший известным на всю Россию историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признал свою вину в суде.

12 октября очередное заседание по делу ученого началось с вопроса о том, признает ли Соколов свою вину. Обвиняемый ответил утвердительно, добавив, что сознавался в содеянном с самого начала. По его словам, он раскаивается в убийстве аспирантки. Кроме того, ответ «да» прозвучал и на вопрос его адвоката, Сергея Лукьянова, о незаконном хранении оружия, сообщает объединенная пресс-служба судов СПб в телеграм-канале.

Ранее бывший доцент СПбГУ отказывался отвечать в суде на вопрос о признании вины. Эксперты установили, что он не страдает хроническими психическими расстройствами, соответственно, отдает себе отчет в происходящем.

Напомним, историка доставили из реки Мойки в Северной столице в ноябре прошлого года, когда он пытался утопить останки своей возлюбленной. Выяснилось, что он убил аспирантку из обреза, а потом расчленил ее тело. После убийства Соколов дважды звонил в посольство Франции. Адвокат потерпевшей стороны посчитал, что обвиняемый планировал скрыться за границей.

Ранее сообщалось, что до Ещенко историк душил жгутом и угрожал изуродовать другую студенту.

темы
убийство
Олег Соколов
историк
Ещенко
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