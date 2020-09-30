Piqsels.com

Бывшая студентка историка Олега Соколова дала показания по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Любовница преподавателя Екатерина Пржигодзкая рассказала, как во время одной из ссор он привязал ее к стулу, накинул жгут и стал душить.

Девушка была студенткой Соколова с 2005 года, спустя 2 года она стала с ним встречаться. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, между ними завязался роман. Пржигодзкой нравились ухаживания преподавателя.

О том, что есть жена и двухмесячный ребенок, Соколов решил скрыть. Когда девушка узнала это, то Соколов рыдал, обещал развестись, но так и не подал на развод. Тогда она решила поставить точку в отношениях, но Соколов повел себя очень жестко.

Связав ее, он стал избивать по лицу, груди, а затем душить, сообщает Telegram-канал Mash. Соколов обещал закопать любовницу на ближайшей стройке.

«Я была идиотка, 21-летняя идиотка! Теперь праздную 29 ноября как второй день рождения», - сказала девушка на суде.

Пржигодзкая подала заявление в полицию, но дело не было заведено, а спустя 11 лет Соколова задержали при попытке утопить в Мойке части тела другой студентки - Анастасии Ещенко.

Ранее сообщалось, что Соколов после убийства аспирантки мог готовить побег за границу.