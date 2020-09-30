До Ещенко историк Соколов душил жгутом и угрожал изуродовать другую студентку
Бывшая студентка историка Олега Соколова дала показания по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Любовница преподавателя Екатерина Пржигодзкая рассказала, как во время одной из ссор он привязал ее к стулу, накинул жгут и стал душить.
Девушка была студенткой Соколова с 2005 года, спустя 2 года она стала с ним встречаться. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, между ними завязался роман. Пржигодзкой нравились ухаживания преподавателя.
О том, что есть жена и двухмесячный ребенок, Соколов решил скрыть. Когда девушка узнала это, то Соколов рыдал, обещал развестись, но так и не подал на развод. Тогда она решила поставить точку в отношениях, но Соколов повел себя очень жестко.
Связав ее, он стал избивать по лицу, груди, а затем душить, сообщает Telegram-канал Mash. Соколов обещал закопать любовницу на ближайшей стройке.
«Я была идиотка, 21-летняя идиотка! Теперь праздную 29 ноября как второй день рождения», - сказала девушка на суде.
Пржигодзкая подала заявление в полицию, но дело не было заведено, а спустя 11 лет Соколова задержали при попытке утопить в Мойке части тела другой студентки - Анастасии Ещенко.
Ранее сообщалось, что Соколов после убийства аспирантки мог готовить побег за границу.