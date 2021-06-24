РАНХиГС избавится от неугодных преподавателей
Руководство Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) отстраняет от работы преподавателей и сотрудников, которые отказались от вакцинации от COVID-19.
Об этом следует из приказа ректора Владимира Мау. Согласно документу, преподаватели и другие сотрудники, отказавшиеся от прививки по медицинским показаниям, могут быть переведены на дистанционную работу. Тех, кто не успевает поставить укол от коронавируса в указанные сроки, могут отстранить от работы и выплачивать лишь две трети зарплаты.
Кто вообще откажется от получения препарата по личным соображениям, могут отстранить от работы без сохранения заработной платы и с 15 июля не перестать пускать на территорию академии, пишут «Открытые медиа».
В пресс-службе учебного заведение отметили, что данные решения не противоречат законодательству, так как действия академии направлены на сохранение жизни и здоровья студентов и преподавателей, сообщает РБК.
Ранее стало известно о том, что администрация Брянского строительно-технологического техникума поставила педагогов перед выбором: либо вакцинация, либо увольнение.