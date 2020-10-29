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Общество
Ранее судимый муж поджег квартиру с женой и тремя детьми
29 октября, 2020 12:55
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фото: Flickr
В Тамбовской области ранее судимый мужчина поджег квартиру вместе с женой и тремя детьми.
В Поджоге подозревается глава семейства. По версии следствия, 31-летний ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджёг свою квартиру. В доме в этот момент находились его 30-летняя жена и трое детей - 10, 12 и 7 лет.
Женщина и дети получили различной степени ожоги, сейчас они находятся в больнице. Мужчина с места преступления скрылся, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что мужчина облил бензином машину, в которой сидела его годовалая дочь, и поджег ее после ссоры с женой.
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